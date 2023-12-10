بطولة إسبانيا: ريال بيتيس يفرمل ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - مدريد: فرمل ريال بيتيس ضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 1 1 السبت على ملعب "بينيتو فيامارين" في اشبيلية في المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان ريال مدريد في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات عندما تقدم بهدف نجمه الدولي الانكليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 53، لكن إيتور رويبال أدرك التعادل بعد 13 دقيقة.

وانفرد ريال مدريد بالصدارة مؤقتا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق جيرونا الذي يحل ضيفا على جاره الكاتالوني برشلونة الأحد في قمة المرحلة.

"نتيجة عادلة"

وقال المدرب الايطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي "كانت مباراة جيدة وتنافسية، وكانت النتيجة عادلة. أنا راضٍ لأنك لن تتمكن دائمًا من الفوز في كل مباراة".

وفرض ريال مدريد أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية وكان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة أولها رأسية صانع ألعابه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش اثر تمريرة من البرازيلي رودريغو مرت بعيدا عن المرمى (6).

دياس

وسجل ابراهيم دياس هدفا في الدقيقة 16 ألغي بداعي التسلل على رودريغو.

وأنقذ حارس مرمى الملكي الدولي الاوكراني أندري لونين مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لأيوسي بيريس (31).

وجرب البرازيلي ويليان جوزيه حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (33).

مودريتش

وسدد مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس البرتغالي روي سيلفا بصعوبة (40)، ورأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر من مسافة قريبة ابعدهعا الحارس الى ركنية لم تثمر (41).

وسدد المدافع الدولي النمسوي دافيد ألابا كرة من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر (45+1).

وتحسن أداء بيتيس مطلع الشوط الثاني وتابع لونين تألقه بتصديه لانفراد نجم النادي الملكي السابق إيسكو (51).

ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما تبادل بيلينغهام الكرة مع دياس عند حافة المنطقة فمررها الأخير الى الدولي الانكليزي خلف الدفاع داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وتابعها زاحفة بيمناه بين ساقي الحارس سيلفا (53).

وهو الهدف الثاني عشر لبيلينغهام هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وأدرك ريال بيتيس التعادل بتسديدة قوية رائعة لرويبال من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للونين (67).

وكاد إيسكو يفعلها برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن (89)، رد عليه البديل خوسيلو بانفراد من داخل المنطقة انهاه بتسديدة ابعدها الحارس الى ركنية لم تثمر (90).

وأنقذ لونين مرماه من هدف قاتل في الثانية الاخيرة من الوقت بدل الضائع بإبعاده رأسية المدافع الدولي المغربي شادي رياض الى ركنية لم تثمر.

وقال مدرب التشيلي لريال بيتيس مانويل بيليغريني الذي أشرف سابقا على تدريب النادي الملكي "لا أحد يستطيع أن يقول إنها نقطة سيئة أمام ريال مدريد، لكنني أعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث".

واستعاد ريال سوسييداد سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الاول تناوب على تسجيلها ميكل ميرينو (38) ومارتين سوبيمندي (41) والياباني تاكيفوسا كوبو (45+4).

سوسييداد

وجاء فوز سوسييداد في توقيت مناسب قبل رحلته الى ميلانو لمواجهة إنتر في قمة على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا والتي يتقاسمها مع الفريق الايطالي.

وخسر ألافيس أمام ضيفه لاس بالماس 0 1 سجله كيريان رودريغيس في الدقيقة 31.

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع إشبيلية.

ويلعب الأحد أيضا أتلتيكو مدريد مع ألميريا، وغرناطة مع أتلتيك بلباو، وقادش مع أوساسونا.