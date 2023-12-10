الامارات | للمرة الثالثة في الموسم.. الوصل لا يفوز على فرق منقوصة العدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيّر الوصل جماهيره بالتعادل الإيجابي 2-2، الذي خرج به من مباراته أمام الوحدة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أول من أمس في أبوظبي، على الرغم من أن خصمه «العنابي» خاض المواجهة منقوص العدد منذ الدقيقة 63 بعد أن طرد الحكم السلفادوري إيفان بارتون اللاعب خالد بطي إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يعرف «الإمبراطور» طعم الانتصار في المواجهات الثلاث التي تعادل فيها بالدوري هذا الموسم أمام الفرق التي لعبت أمامه بصفوف منقوصة، إذ تعادل مع خورفكان في الجولة الرابعة بنتيجة 3-3 بعدما كان متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، ولعب خورفكان المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه مسعود سليمان عند الدقيقة 81، ليُسجل خورفكان هدف التعادل عند الدقيقة 90+1.

وفي الجولة الخامسة سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على ملعبه وبين جماهيره أمام عجمان، على الرغم من أن «البرتقالي» أكمل المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه سعود سعيد، ليفقد نقطتين جديدتين في صراع المنافسة.

ويعتلي الوصل صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

من جهته، قال مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، في تصريحات صحافية: «الوصل فقد ثلاث نقاط كانت في المتناول قياساً بظروف النقص العددي التي عانى منها المنافس وعدم قدرتنا على المحافظة على تقدمنا على مستوى النتيجة».

وأضاف: «قبل المباراة كان من الممكن أن نقول إن التعادل مع الوحدة بملعبه وبين جماهيره يُعد نتيجة إيجابية، لكن بعد المواجهة أقول إننا فقدنا فوزاً كان في المتناول».

وأضاف: «كان هناك حالة من عدم التركيز ظهرت في بعض المواقف التي مكّنت الوحدة من العودة للتعادل، وهذه ليست مشكلة اللاعبين فقط، ولكن أيضاً هناك دور على الجهاز الفني ينبغي العمل عليه لتلافي مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة».

بدوره، قال لاعب وسط الوصل علي سالمين: «إن الفريق وقع في بعض الجزئيات التي أضاعت عليه الفوز، أبرزها عدم التركيز، ما ساعد الوحدة على التعادل وهو بـ10 لاعبين». وأضاف: «يجب على اللاعبين الاقتناع بأن المباراة مدتها 90 دقيقة ولا تنتهي مثلاً عند الدقيقة 60 أو 70. علينا أن نُكافح طوال أوقات المباريات كاملة للوصول إلى الفوز، فوضعية المنافسة القوية على لقب الدوري تفرض علينا عدم التفريط في أي نقطة للمُضي في طريقنا نحو اللقب».