كلوب ينتقد لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس 2 - 1، السبت، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: لقد قلت للاعبين عقب المباراة أنني لأول مرة أشاهد فريقا يقدم أداء سيئا مثلكم على مدار 76 دقيقة ومازال يحقق الفوز.

أضاف المدرب الألماني: ظهرنا بصورة سيئة بالفعل لمدة 76 دقيقة رغم حالة القلق والتوتر وتراجع الثقة لدى فريق كريستال بالاس، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل ولكن لم نفعل.

أضاف مدرب ليفربول: ما حدث أمر وارد في ظل ضغط جدول المباريات فالشوط الأول كان خادعا، وأبدينا رغبة قوية في تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني وبالفعل فرضنا سيطرتنا لأنهم اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وأكد يورجن كلوب أن فريقه استفاد من النقص العددي بعد طرد لاعب من صفوف كريستال بالاس، مضيفا: لقد سجلنا التعادل وتحسن مستوانا بشكل كبير، ولكن ثبت أيضا أنه من الممكن أن تعاني أمام فريق يلعب بعشرة لاعبين.ورغم عدم رضاه عن أداء الفريق، إلا أن كلوب لم يخف سعادته بهذا الفوز الثمين الذي قفز به إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

استطرد المدرب الألماني: لقد أكدت بعد المباراة الماضية أمام شيفيلد يونايتد أنه في مثل هذه الفترة من الموسم يجب أن نتجاوزها بأي شكل ويبقى الأهم تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال كلوب: لن ننافس على جائزة الأوسكار لأفضل مباراة في التاريخ بل يبقى الأهم الثلاث نقاط.