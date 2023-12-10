مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق باريس سان جيرمان على نانت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الفرنسى.

بادر باريس باريس سان جيرمان بالتقدم حيث سجل برادلي باركولا هدفا قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل مصطفى محمد لفريق نانت في الدقيقة 55 من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية.



وخطف باريس سان جيرمان نقاط المباراة بفضل هدف راندل كولو مواني في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز التاسع بـ 18 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي: حراسة المرمى: تيناس/ الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، هيرنانديز/ الوسط: اوجارتي، فيتينيا، كينج إن لي/ الهجوم: سولير، باركولا، مبابي.

تشكيل نانت كالتالي: حراسة المرمى: لافونت/ خط الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، دوفيرني/ خط الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجوستو، موتوسامي، موليت، سيمون/ الهجوم: مصطفى محمد.