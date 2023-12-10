الاتحاد السعودي يعلن عقوبات غراي وكويلار وبانيجا

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عقوبات على عدد من لاعبي الدوري السعودي بعد نهاية منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف الثنائي ديماراي غراي لاعب نادي الاتفاق وغوستافو كويلار لاعب نادي الشباب مباراتين لكل منهما في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وأكدت لجنة الانضباط ثبوت مخالفة إيفر بانيجا لاعب الشباب للمادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان مباراة الشباب والاتفاق التي انتهت بالتعادل السلبي شهدت 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة ويليه النصر في الوصافة بفارق 7 نقاط.