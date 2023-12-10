كريم السعيد: مدرب حراس يد الأهلي "مش طبيعي"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد كريم السعيد، نجم النادي الأهلي السابق في كرة اليد، بمدرب حراس مرمى الأحمر، وذلك بعد الفوز على الزمالك، في كأس السوبر المصري.

وقال كريم السعيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجيل الحالي لا يقل عن أي جيل آخر في الأهلي، والمدرب الحالي ديفيد ديفيز على أعلى مستوى".

وأضاف: "مدرب حراس المرمى في الأهلي (مش طبيعي الصراحة)، ونقل حراسة المرمى في الأهلي إلى مكان آخر".

وتابع: "في كرة اليد، حراسة المرمى تمثل 70% من قوة الفريق، واليوم حراس الأهلي كانوا على قدر الحدث، وصنعوا الفارق للأحمر في المباراة".

وأتم كريم السعيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي كان دائمًا حارسه الأول في مستوى عالي، والحراس الآخرين أقل في المستوى، ولكن هذا غير موجود في الأهلي حاليًا، فحراس المرمى جميعهم على أعلى مستوى".