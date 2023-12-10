ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي.. نتائج مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 6 مباريات قوية مليئة بالأهداف والندية.

وفاز ليفربول على نظيره كريستال بالاس، بينما خسر أرسنال من أستون فيلا، ليحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم "الخليج 365" نتائج مباريات الدوري الإنجليزي لليوم:

أرسنال ضد أستون فيلا - (0-1)

ليفربول ضد كريستال بالاس - (2-1)

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - (0-3)

برايتون ضد بيرنلي - (1-1)

شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - (1-0)

ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست - (1-1)