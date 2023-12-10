اخبار الرياضه

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي.. نتائج مباريات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة عشر من الممتاز، حيث أقيمت 6 مباريات قوية مليئة بالأهداف والندية.

وفاز على نظيره كريستال بالاس، بينما خسر أرسنال من أستون فيلا، ليحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم "الخليج 365" نتائج مباريات الدوري الإنجليزي لليوم:

أرسنال ضد أستون فيلا - (0-1)
ليفربول ضد كريستال بالاس - (2-1)
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - (0-3)
برايتون ضد بيرنلي - (1-1)
شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - (1-0)
ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست - (1-1)

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا