أولى قرارات معتمد جمال بعد فوز الزمالك على ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية، غدا الأحد، بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستأنف الفريق التدريبات الجماعية، عصر يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمواجهة نادي المصري في الدوري، يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب.

جدير بالذكر، فاز الزمالك على منافسه ساجرادا بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب السلام.

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