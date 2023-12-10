اخبار الرياضه

أولى قرارات معتمد جمال بعد فوز الزمالك على ساجرادا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الجماعية، غدا الأحد، بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستأنف الفريق التدريبات الجماعية، عصر يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمواجهة نادي المصري في الدوري، يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب.

جدير بالذكر، فاز الزمالك على منافسه ساجرادا بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب السلام.

إقرأ أيضًا..

أول تعليق من محمد صلاح عن رقمه القياسي

"أسطورة نادي ".. كيف علق نجوم كرة القدم على أرقام صلاح القياسية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا