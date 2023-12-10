الامارات | منصور بن محمد: دبي حريصة على تعزيز مكانتها وجهة رياضية عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لدعم الرياضة، وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب، بفضل ما تتمتع به دبي من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، بما يتيح للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية عموماً، ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على النطاق الدولي، من خلال إسهامها كملتقى ومركز نموذجي في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والمعسكرات التدريبية للفرق، مع تسخيرها كل السبل والمقومات لإنجاحها.

وقال سموه إن دبي حريصة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف الشركاء والأندية والاتحادات الرياضية الدولية، بما ينسجم مع النمو الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي فيها، تحقيقاً لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع في دبي، والجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي على صعيد تعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية، والإسهام في تعزيز جاهزيتها لريادة المستقبل، ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس نادي برشلونة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون مع نادي برشلونة، باعتباره من أعرق الأندية وأكثرها شعبية على مستوى العالم، كما تم خلال اللقاء التأكيد على الدور الذي تقوم به دبي للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية العالمية، بما حققته من نجاحات مشهودة على صعيد استضافة وتنظيم البطولات العالمية، ووجهة مفضلة لمعسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس نادي برشلونة الجهود التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي وجهة لعشاق الرياضة عموماً، وكرة القدم بصورة خاصة، لما تتميز به من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية ذات معايير عالمية، أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية بنجاح وتميز.

وخلال اللقاء، استمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من رئيس نادي برشلونة عن تفاصيل المشروع الذي يقوم به نادي برشلونة لبناء استاد جديد للنادي في موقع استاد كامب نو الحالي، الذي يتوقع أن يكون تحفة معمارية فريدة، كما استمع سموه لشرح عن خطة تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد المؤقت الذي يخوض فيه برشلونة مبارياته حالياً وحتى صيف 2026.

يذكر أن لابورتا يحمل شهادة في المحاماة، وقد ترأس برشلونة للمرة الأولى لمدة سبع سنوات من عام 2003 وحتى 2010، وحقق معه الفريق الأول لكرة القدم الفوز بـ13 بطولة، من بينها سداسية تاريخية عام 2009، تضمنت الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، وكذلك دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية، وعاد لرئاسة برشلونة للمرة الثانية في مارس 2021، حيث فاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسبانية في موسم 2022-2023.

رئيس مجلس دبي الرياضي:

• توثيق التعاون مع الشركاء والأندية والاتحادات الرياضية الدولية ينسجم مع نمو وتطور قطاع الرياضة في دبي.

رئيس نادي برشلونة:

• دبي وجهة نموذجية لعشاق الرياضة لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية ذات معايير عالمية.