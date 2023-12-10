الامارات | النصر «غير المهزوم» يواجه طموحات الوصل في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع فريق النصر شعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، حين يواجه طموحات جاره الوصل بصالة نادي الشارقة في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة الـ11 من دوري كرة السلة.

كما تشهد الجولة حلول الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي (حامل اللقب)، على أن تستضيف صالة نادي الجزيرة لقاء البطائح مع الظفرة.

ويعود النصر في الجولة الـ11 لاستكمال مباريات الدور التمهيدي، بعد خضوعه للراحة الإجبارية في الجولة الماضية، ويبحث «العميد» من بوابة الوصل عن تحقيق انتصاره التاسع على التوالي، الذي يضمن له الارتقاء إلى رصيد 18 نقطة، إلا أن طموحات النصر تصطدم برغبة ملحة لفريق الوصل ثالث الترتيب العام برصيد 14 نقطة، في رد اعتبار خسارته ذهاباً نهاية أكتوبر الماضي بنتيجة (75-86).

بدوره، يدرك شباب الأهلي أهمية تكرار فوزه على الشارقة ذهاباً بواقع (95-93)، ما يضمن لـ«الفرسان» الارتقاء إلى 19 نقطة، والاحتفاظ بصدارة الترتيب العام، وإنما مع مباراة أكثر عن ملاحقه النصر.

في المقابل، يبحث الشارقة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، عن انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة الإياب، بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على الظفرة (84-42).

وفي لقاء صالة نادي الجزيرة، تبدو مهمة البطائح صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة سهلة نسبياً في تكرار فوزه على الظفرة، بعد الفوز ذهاباً (85-69)، في ظل الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة «الراقي»، مقارنة بالظفرة الذي يواصل مشواره في الدور التمهيدي دون اكتمال تعاقداته على صعيد الأجانب.