الامارات | الاتحاد الدولي يشيد بـ «تحدي الحبتور» لتنس السيدات تنظيمياً وفنياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالمستويين الفني والتنظيمي، والجوائز والتسهيلات المقدمة في النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تقام حالياً على ملاعب فندق «الحبتور غراند» في دبي، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقالت الألمانية سابينا سكولز، حكم عام البطولة وممثلة الاتحاد الدولي في تصريحات صحافية: «سبق لي التحكيم في بطولة السوق الحرة في دبي أربع مرات، وفي كل مرة تصيبني الدهشة من التطور الهائل الذي تشهده كل مرافق وفنادق دبي، والتطور العمراني السريع».

وأضافت: «نكاد لا نجد مشكلات، والعمل يسير بيسر وسهولة، والكل يعرف دوره وينفذه بحب ونجاح، ولهذه الأسباب كان الإقبال على المشاركة في كل نسخها كبيراً، وهو فريق عمل يستحق التهنئة».

وحول المستوى قالت سابينا: «إن البطولة تستقطب عدداً كبيراً من الصاعدات الواعدات اللاتي شققن طريقهن بعد عودتهن إلى التصنيف العالمي، بفضل المشاركة في بطولة الحبتور، وهنا لابد من الإشادة بجودة الملاعب العالية، والتسهيلات والإمكانات والفندق والجو العام للبطولة، إلى جانب الطقس الرائع».