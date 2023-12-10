الامارات | بول غريغا بطلاً لسباق نزوى للطريق للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج نادي شباب الأهلي بول غريغا، بسباق نزوى للطريق للدراجات الذي أقيم صباح أمس في منطقة نزوى بالشارقة، لمسافة 99 كلم، وبمشاركة 81 دراجاً من 12 نادياً.

ونجح بول غريغا في قطع مسافة السباق في زمن 2:17:16 ساعة. وجاء في المركز الثاني دراج نادي أبوظبي أنس أيت العبدية، ثم دراج شباب الأهلي ناصر المعماري في المركز الثالث. وفي فئة تحت 23 سنة فاز دراجا شباب الأهلي يوسف الشحي وحسين اليزادي بالمركزين الأول والثاني، وحل دراج خورفكان محمد سليمان ثالثاً. وفي الشباب فاز دراجا نادي أبوظبي نيكولاي اسليموفيش وخالد النعيمي بالمركزين الأول والثاني، ثم إبراهيم الرفاعي من خورفكان ثالثاً.