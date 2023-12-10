الامارات | «كلر آب» يظفر بلقب «القرهود سبرينت» في «كرنفال سباقات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «كلر آب» المملوك للسيد حشيش، وبإشراف المدرب دووغ واطسون، بلقب سباق «القرهود سبرينت» الجولة الثانية في «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي خصصت لخيول فئة «ليستد» لمسافة 1200 متر رملي، وجرت في الشوط السادس والرئيس في الأمسية الثالثة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها أول من أمس، نادي دبي لسباق الخيل، وأقيمت على مضمار «ميدان» العالمي.

وتضمنت الأمسية تسعة أشواط أقيمت جميعها على المسارات الترابية لمضمار «ميدان»، ورعتها «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز مالية بلغت 2.05 مليون درهم.

واستهلت الأمسية بالشوط الوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة، وتمكن خلاله الجواد «آر بي ريتش لايك مي» المملوك إلى «فيكتورياس للسباقات وفوزي ناس»، وبإشراف المدرب فوزي ناس، وقيادة الفارس أدري دي فريز، من الفوز بلقب بطولة «ذا مجاني ستيكس» لخيول الفئة الثانية «غروب 2» التي جرت لمسافة 1200 متر.