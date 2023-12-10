5 أندية ترفع شعار التغيير الفنى لتراجع النتائج بعد 8 جولات بدوري NIle

القاهرة - سامية سيد - رفعت 5 أندية بالدوري المصري شعار التغيير الفنى بشكل عاجل وذلك مع دخول قطار مسابقة دوري NIle، المحطة الثامنة، بسبب سوء النتائج، فى محاولة لتصحيح المسار والعودة إلى العروض القوية بالمسابقة المحلية، حيث كان شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب هو آخر ضحايا حركة التغيير الفني.

شوقي غريب

وجه مجلس إدارة المقاولون العرب الشكر لشوقي غريب المدير الفني للفريق، بعدما بات ذئاب الجبل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14.

وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديراً فنياً للفريق ومنحه كافة الصلاحيات، ويُعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .

برونو رومارو

قرر مجلس إدارة نادي فاركو إنهاء التعاقد مع برونو روماو المدير الفني البرتغالي للفريق بالتراضي، موجهًا الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما تراجع الفريق البرتقالي إلى المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جوالات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين ، قبل أن يُقرر النادي تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني لخلافة المدرب البرتغالي.

ميمي عبد الرازق

قرر مسؤولو نادي الداخلية إقالة ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للفريق، بعد هزيمة فريقه أمام سيراميكا برباعية في الدوري، وتجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط في المركز الـ13، وقرر النادي تعيين هيثم شعبان مديراً فنياً للفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق.

بابا فاسيليو

أعلن نادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، رحيل المدير الفني الحالي للفريق بابافاسيليو، بشكل رسمي، وتعيين طارق مصطفى لخلافته، وجاء قرار البنك الأهلي بعد 5 جولات من عمر مسابقة الدوري خسرها الفريق، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة بدون نقاط.

أوسوريو

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد، وجاء قرار مجلس الزمالك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام زد في مسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف.