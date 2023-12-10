شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كوت ديفوار فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأحد، بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين رجال وسيدات والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 فى صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بلقاء منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار.

يحضر افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يحرص على دعم الألعاب البارالمبية ويؤازرهم فى مختلف البطولات إيمانًا بقدراتهم وحقهم فى ممارسة الرياضة.

ويتواجد فى افتتاح البطولة اليوم عدد من قيادات وزارة الرياضة والاتحادات المختلفة بالإضافة رئيس وأعضاء الاتحاد الرياضي للمكفوفين بقيادة الدكتور أحمد عوين، وتستمر البطولة حتى 18 من شهر ديسمبر الجارى بمشاركة 7 دول هى مصر والجزائر وغانا والكاميرون و كوت ديفوار والمغرب وكينيا.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين على أهمية بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين باعتبارها أخر المحطات الهامة فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ويعول عليها الاتحاد الكثير لتحقيق انجاز الصعود والتواجد في العرس الرياضي الكبير.

وكشف عوين عن الدور المتميز الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضية بقيادة الدكتور أشرف صبحي الداعم الكبير للاتحاد واللاعبين خلال الفترة الماضية في كافة الجوانب المادية والمعنوية.

وقال رئيس اتحاد المكفوفين إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة في اللاعبين في تقديم مستوي متميز والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية في انجاز غائب منذ أكثر من 32 عاما حيث كانت أخر مشاركة لمنتخب الرجال في أولمبياد برشلونة 92.

كانت منتخب مصر للمكفوفين قد توج بالمركز الأول في بطولة الأهرامات الدولية الثانية والتي أقيمت بالقاهرة في صالة حسن مصطفي و فاز المنتخب المصري في النهائي علي السعودية 9-0 .