شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة قوية أمام صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ضيفاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، ويسعى الفريق السماوي لتحقيق المفاجأة والفوز على أصحاب الرداء الأصفر، وتعويض الخسارة التى تعرض لها المباراة الماضية أمام نواذيبو الموريتانى بنتيجة 2 / 0 ما أدى لتأزم موقفه بالمجموعة.

وتغلب فريق بيراميدز على الإرهاق بالسفر مباشرة من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة، ما أدى لتأقلم اللاعبين على الأجواء فى بريتوريا، الأمر الذى قد يسهل مهمة الفريق السماوى، وعقد المدير الفني عدة جلسات مع اللاعبين شرح خلالها نقاط القوة والضعف في صفوف صن داونز وكيفية استغلال تلك النقاط.

من جهته أكد باتشيكو أنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة، خاصة أنه يواجه واحدا من أهم أندية قارة أفريقيا في الفترة الحالية، وتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، ما يعكس مدى قوة المنافس الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني متميز وإمكانيات كبيرة، والمواجهة لن تكون سهلة، لأن بيراميدز في المقابل ورغم حداثة عهده بدوري الأبطال، إلا أنه لن يكون منافسا سهلا وهدفه الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط بهدف مواصلة المشوار في دور المجموعات، والتطور أكثر في هذه المرحلة الهامة.

وأشار المدير الفني لبيراميدز إلى أنه درس جيدا الفريق المنافس، مؤكدا أن لاعبي بيراميدز يقدمون أفضل ما لديهم في التدريبات وهدفهم هو الفوز والعودة بنتيجة إيجابية من بريتوريا، موضحا أن الفريق تجاوز تماما آثار نتيجة مباراة نواذيبو في موريتانيا، والتركيز حاليا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى الدور المقبل، وهو يثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على عبور تلك المباراة رغم قوة المنافس.

ومن المتوقع أن يخوض باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه – عبد الله السعيد – وليد الكرتى - رمضان صبحي، خط الهجوم: فخري لاكاي – مصطفى فتحى.

على الجانب الأخر يسعى فريق صن داونز لتحقيق الفوز وتعويض خسارته من مازيمبى في اللقاء الماضى، حيث يبحث الفريق الجنوب أفريقى عن اقتناص الثلاث نقاط حتى يتربع على عرش صدارة المجموعة، قبل مواجهة بيراميدز في لقاء العودة بالقاهرة.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة في النقاط برصيد 3 نقاط، فيما صن داونز في المركز الأول ومازيمبى في الثانى، ونواذيبو في الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.