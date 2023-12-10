شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يضع محمد عواد فى قائمة أولويات التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس الزمالك التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق ضمن أبرز أولوياته الفترة المقبلة، ويضع المجلس الحارس فى أول قائمة المطلوب تجديد تعاقدهم، فى ظل أزمة الإدارة مع الحارس الثانى محمد صبحى، ومن المنتظر أن يحسم ملف تجديد تعاقد عواد مع القلعة البيضاء فى أول فترة توقف للفريق عن المشاركة فى المباريات.

وكان مجلس الإدارة استقر على تقديم عرض لعواد تصل قيمته لـ 9 ملايين جنيه، لاسيما أن المجلس حدد سقفا لرواتب اللاعبين ويرفض تخطى هذا الحاجز، ومن المنتظر أن يقدم مسئولو القلعة البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد الفترة المقبلة، بعدما تم تخفيضه للنصف، وحصل الحارس فى الموسم الأول بعقده الحالى على 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفي الموسم الثاني حصل على 15 مليوناً و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليوناً و774 ألف جنيه، والموسمين الرابع والخامس 18 مليون جنيه، فى كل منهما.

وكان محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك أكد أن محمد عواد يبذل قصارى جهده فى التدريبات ويعمل على استعادة مستواه وتطوير إمكانياته بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الحارس كان له دور مهم جدًا فى تأهل الزمالك لنهائى كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

وأضاف عبد المنصف، أنه يتوقع أن ينضم محمد عواد لقائمة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة، نظرًا لمستواه المميز مع الزمالك، واكتسابه الخبرات اللازمة نظرًا لمشاركته فى بطولة أفريقيا وكذلك الدورى وكأس مصر، ما يضعه فى مقدمة الحراس المرشحين لقائمة منتخب مصر.