الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته عصر غدا الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.