شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كولر عن أسباب تراجع النتائج قبل رحلة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو النادى الاهلى على عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، للاستفسار عن أسباب تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، بعد تحقيق ثلاثة تعادلات في المباريات الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل خوض المارد الأحمر منافسات كأس العالم للأندية بالسعودية.

وأخطر مسئولو الأهلى المدرب السويسري بأن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأخطاء والقصور الواضح فى أكثر من مباراة، ولن يتم قبول مثل هذه الأخطاء من جديد أو القصور من البعض، ولن يتم النظر إلى أى مبررات لأن الفترة المقبلة من مسيرة الفريق لا تحتمل أي أخطاء جديدة.

كما استفسر مسئولو الأهلى من كولر عن سبب غياب الروح والعزيمة والإصرار والحرص على تحقيق الفوز، وهى أمور لا وجود لها فى القلعة الحمراء أو بين لاعبي الأهلي.

وطلب مسئولو الأهلى من المدرب السويسري ضرورة أن يقوم كل فرد فى الفريق، سواء لاعب أو مدير فني، أن يقوم بما عليه تجاه الفريق ويضطلع كل أعضاء المنظومة بالدور المطلوب من كل فرد.

وشدد مسئولو الأهلى على أن شخصية البطل لم تعد ظاهرة فى مباريات الفريق الأخيرة، ويجب استعادتها جديد لتحكم الفريق ويتحلى بها الجميع وتكون المحرك الأساسي لهم.

وأكد مسئولو الأهلى لكولر أن المارد الأحمر لا يعيش على الذكريات وجماهيره تغلق ملف أي بطولة فور الفوز بها بحثًا عن مجد جديد، وغير مسموح لأي لاعب أو مسؤول في الفريق أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية.