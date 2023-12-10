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اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا خوض وديتين قبل بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - عرض اتحاد الكرة على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، بدلا من ودية واحدة. 

 

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن فيتوريا لا يمانع خوض وديتين قبل البطولة، على أن يتم مراعاة مواعيد المباريات منعاً لاجهاد اللاعبين قبل البطولة، بحيث تقام الودية الأولي أحد يومى 4 أو 5 يناير، على أن تقام الثانية أحد يومى 7 أو 8 من نفس الشهر.

 

وحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

 

ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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