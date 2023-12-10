شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا خوض وديتين قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اتحاد الكرة على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، بدلا من ودية واحدة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن فيتوريا لا يمانع خوض وديتين قبل البطولة، على أن يتم مراعاة مواعيد المباريات منعاً لاجهاد اللاعبين قبل البطولة، بحيث تقام الودية الأولي أحد يومى 4 أو 5 يناير، على أن تقام الثانية أحد يومى 7 أو 8 من نفس الشهر.