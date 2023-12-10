شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية الفرصة الأخيرة لموديست فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن كأس العالم للأندية يمثل الفرصة الأخيرة للفرنسى انتونى موديست للاستمرار مع الأهلى، وإلا سيكون المارد الأحمر جاهز بفسخ التعاقد مع اللاعب.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى لم يكن موفق فى قرار الاستغناء عن محمد شريف فهو هداف الفريق وكيف يتم التفريط فيه ونحن نعانى من أزمة هجومية".

ويضيف شوبير: "موديست مش متأقلم مع الأهلى، وجمهور الأهلى غير مقتنع بقدراته، اللاعب جاء من أجل حل أزمة هجوم الاهلى فى الدوري الأفريقى ولم يصنع الفارق وخرج الاهلى من البطولة".

وتابع شوبير: "كأس العالم للأندية الفرصة الأخيرة أمام موديست لإثبات أحقيته فى الاستمرار مع الأهلى وحال عدم نجاحه فى اغتنام الفرصة فإن الأهلى وقتها سيكون مطالب بالوصول لتسوية مالية مع اللاعب وفسخ تعاقده مع الأهلى حتى لو خسر النادى أموال فى سبيل ذلك فليس من المعقول استمراره مع الفريق بعد ذلك".