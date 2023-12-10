الدوري الألماني.. العملاق البافاري يتعرض لهزيمة قاسية أمام آينتراخت فرانكفورت

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض بايرن ميونيخ لخسارة كبيرة، السبت، أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5 في الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل كل من الدولي المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إيريك إبيمبا (31 و50) والسويدي هوغو لارسون (36) وأنسجار كنوف (60) أهداف فرانكفورت فيما دوّن جوشوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونيخ الوحيد.



ويحتل بايرن ميونيخ مركز الوصافة مؤقتاً بـ32 نقطة فيما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع بـ21 نقطة.



وفي باقي المواجهات، انتصر أونيون برلين على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1) وفرايبورغ أمام فولفسبورغ (1-صفر) وفيردر بريمن أمام أوغسبورغ (2-صفر) وهايدنهايم أمام دارمشتات (3-2).



بي إن سبورت

