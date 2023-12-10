بيراميدز وصن داونز في صدام مشتعل اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد علي نظيره صن داونز، في صدام كروي مشتعل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي يحتضنها استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة القناة الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر اليوم الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز عبر قنوات بي إن سبورتس HD8 القطرية بطولة دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر قنواتها.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.