بيراميدز يصطدم بـ صن داونز وتوتنهام يواجه نيوكاسل.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 10-12-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهات مُثيرة في الدوريات الأوروبية.

ويواجه بيراميدز فريق صن داونز الجنوب إفريقي على أرضية استاد "لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب "5 يوليو 1962"، في الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام اليوم 4 مواجهات قوية في الأسبوع السادس عشر، وهي: إيفرتون وتشيلسي، فولهام ووست هام، مانشستر سيتي ولوتون تاون، توتنهام ونيوكاسل.

وفي الدوري الإسباني، تقام اليوم 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 16، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع ألميريا، ويلعب غرناطة مع أتلتيك بيلباو، ويواجه قادش أوساسونا، ويصطدم جيرونا بنظيره برشلونة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية

أبو سليم الليبي ضد سوار الغيني، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ريفرز يونايتد النيجيري ضد الإفريقي التونسي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

الهلال الليبي ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أكاديميكا لوبيتو الأنجولي ضد دريمز الغاني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

اتحاد العاصمة ضد مودرن فيوتشر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي ضد الملعب المالي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

نهضة بركان ضد ديابل الكونغولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arryadia TNT HD".

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز ضد بيراميدز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون ضد تشيلسي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لوتون تاون ضد مانشستر سيتي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

توتنهام ضد نيوكاسل، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد ألميريا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

غرناطة ضد أتلتيك بيلباو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

قادش ضد أوساسونا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد جيرونا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

فروسينوني ضد تورينو، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد جنوى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد بولونيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد فيورنتينا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد باير ليفركوزن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

كولون ضد ماينز، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

الدوري الفرنسي

نيس ضد ستاد ريمس، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستراسبورج ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

مينز ضد ستاد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

كليرمون فوت ضد ليل، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 7 HD Croatia".

ليون ضد تولوز، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لوريان ضد مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري التركي

اسطنبول سبور ضد ألانياسبور، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة والنصف بتوقيت السعودية.

اسطنبول باشاك شهير ضد هاتاي سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

قيصري سبور ضد بينديك سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

غازي عنتاب ضد طرابزون سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية