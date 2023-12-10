الامارات | 600 مشارك في دوري "سويم فور لايف" بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار مساء اليوم الأحد على فعاليات دوري أبوظبي "سويم فور لايف" الدولي للسباحة والذي أقيم في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي وشهد مشاركة 600 سباحا وسباحة من 80 جنسية مختلفة ويمثلون 40 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية رئيس اللجنة الفنية أحمد خلفان الجهوري، أن البطولة تأتي تماشيا مع رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الهادفة لتعزيز نمو وتطور السباحة والرياضات المائية بأبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة، وبناءً على أهمية الأنشطة الرياضية والبدنية ودورها في تعزيز اللياقة والصحة العامة لكافة افراد المجتمع.

وقال الجهوري لـ "الإمارات اليوم": "أن البطولة تقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبرعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، وشهد اليوم الأول منها حضور قوي وفعال من كافة المشاركين، ومن بين المشاركين، هناك 150 سباح وسباحة من المواطنين يمثلون نادي أبو ظبي للرياضات المائية ونادي الذيد الرياضي ونادي الحمرية الرياضي، كما أن هناك مشاركات دولية من العراق، مصر، أوغندا، الكويت، عمان، السعودية، والمجر، والعديد من الدول".

كما أكد الجهوري، سباح المنتخب الوطني السابق، أن البطولة تشهد سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة من 1500 متر و800 متر و400 متر حرة وأيضا سباقات التتابع، لكافة الفئات العمرية من الأشبال والناشئين والشباب والعموم وأيضا مسابقات خاصة للأساتذة "الماسترز"، ويأتي ذلك لفتح المجال أمام كافة السباحين للمشاركة وأفراد المجتمع للمشاركة، كما شهدت البطولة مشاركة أبطال أصحاب الهمم وتواجد عدد كبير من السباحين.