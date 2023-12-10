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موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمنافسات ، والتي يحتضنها ملعب جوديسون بارك.

 

موقف تشيلسي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.

 

ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

 

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

تنطلق مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتذاع مباراة تشيلسي وإيفرتون عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق خالد الحدي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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