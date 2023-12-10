رئيس اتحاد الكرة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بالأقصر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، تواجد رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، في أحد لجان التصويت بمحافظة الأقصر، للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية.

حيث أدلي جمال علام بصوته داخل لجنة 22 بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بوسط مدينة الأقصر.

يُذكر أن عملية التصويت لـ الإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.