اخبار الرياضه

رئيس اتحاد الكرة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بالأقصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، تواجد رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، في أحد لجان التصويت بمحافظة الأقصر، للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية.

حيث أدلي جمال علام بصوته داخل لجنة 22 بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بوسط مدينة الأقصر.

يُذكر أن عملية التصويت لـ الإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا