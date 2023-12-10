تريزيجه يسعي لمواصلة تألق المحترفين المصرين بمواجهة طرابزون وغازي عنتاب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق طرابزون سبور التركي والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري التركي.

تريزيجيه يبحث عن مواصلة سلسلة تألق المحترفين المصريين

يسعي الدولي المصري محمود تريزيجيه للظهور بشكل جيد في لقاء اليوم ومواصلة سلسلة التألق التي يعشها المحترفين المصرين خلال الفترة الأخيرة.

حيث شهد الأسبوع الأخير تألق محمد صلاح مع ليفربول والتسجيل في شباك كريتال بالاس، بجانب تألق عمر مرموش والتسجيل في شباك بايرين ميونخ، ومصطفي محمد مع نانت والتسجيل في لقاء باريس سان جيرمان، كما سجل محمد شريف وطارق حامد كل منهما هدفًا في لقائهما الأخير.

وساهم تريزيجيه في ثلاثة أهداف مع طرابزون سبور في الدوري التركي لهذا الموسم بتسجيله هدف وصناعة اثنين آخرين.

موعد مباراة طرابزون وغازي عنتاب

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة غازي عنتاب و طرابزون سبور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب طرابزون وغازي عنتاب قبل مباراة اليوم

يمتلك فريق طرابزون سبور فى رصيده بترتيب الدوري التركي 23 نقطة، جمعها من 14 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل في مباراتين واحدة وخسر 5 مباريات.

بينما يملك غازي عنتاب في رصيده 15 نقطة، جمعها في 14 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وخسر في 9 مباريات.