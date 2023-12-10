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تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره جيرونا في ديربي كتالونيا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة .

 

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ستكون مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

 

ويحتل فريق جيرونا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، في حين أن برشلونة لديه 34 نقطة في المركز الثالث، ما يجعل المواجهة مثيرة وستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في إطار المنافسة على صدارة البطولة مع ، المتصدر حاليًا بـ39 نقطة.

 

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، الذي خضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.

ويواجه برشلونة جاره الكتالوني جيرونا الذي يقدم مستويات رائعة تحت قيادة المدرب ميشيل، والذي يتفوق على البارسا بفارق 4 نقاط كاملة.

ويقدم جيرونا أداء مبهرا خارج ملعبه حيث حقق 6 انتصارات في 7 مباريات كضيف، كما ينافس برشلونة بقوة في المربع الذهبي، على أمل استعادة الصدارة من الغريم التقليدي ريال مدريد.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، أراوخو، كريستنسن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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