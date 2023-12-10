فرصة أخيرة تحسم موقف موديست في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، من الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعد الانتقادات التي تعرض لها.

وتعاقد الاهلي مع الفرنسي أنتوني موديست في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح مهاجم الفريق، قبل أن يؤدي عدم تأقلمه حتى الآن لتعرضه للعديد من الانتقادات.

وأصبح من المحتمل خروج موديست من النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل بحث المارد الأحمر عن مهاجم يقوده في البطولات القارية والمحلية.

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وقال أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية:” الأهلي حالته وحشة ولازم الواحد ينتقد، واللي يزعل يزعل، لازم نقول كل حاجة تخص الاهلي “.

وأضاف:” موديست فرصته الأخيرة مع الاهلي هي كأس العالم للأندية، إما يظهر نفسه بشكل قوي أو خلاص الفلوس ضاعت.. يجب أن يسارع بضم مهاجم جديد لو موديست مظهرش كويس في مونديال الأندية، والاهلي يخسر فلوس كتير يخسر أحسن ويترك اللاعب يمشي لأي نادي هو عايزه “.