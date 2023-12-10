الزمالك يحبط فتوح.. ويحسم موقف الثلاثي المتمرد

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن مصير الثلاثي المتمرد أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وكان الزمالك قد قرر إيقاف الثلاثي لمدة شهر بسبب خروجهم من معسكر الفريق دون الحصول على اذن من الجهاز الفني.

وقال أحمد سالم في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد: “الثلاثي الموقوف فتوح وصبحي والزناري سيعودون إلى تدريبات الزمالك بداية من غداً الإثنين، بعد انتهاء فترة العقوبة، ومشاركتهم تعتمد على رغبة المدير الفني معتمد جمال”.

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وكانت تقارير ثحفية قد اشارت إلى أن الجهاز الفني للزمالك قرر وضع برنامج خاص للثلاثي فتوح والزناري وصبحي.

وفي سياق آخر يسعى مجاس إدارة نادي الزمالك لتجديد عقد ظهيره الأيسر أحمد فتوح في ظل إغراءات الاهلي.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامج “+90” أن فتوح طلي وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 2 مليون دولار حال التجديد.

وأوضح هشام أن إدارة الزمالك رفضت هذا البند واشترطت التجديد لمدة 4 مواسم على أن يتم وضع الشرط الجزائي في السنة الأخيرة من عقده.