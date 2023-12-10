لمدة 5 جولات.. كأس أسيا يحرم توتنهام من خدمات سون في الدوري الإنجليزي

وجه الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، ضربة قوية إلى نادي توتنهام الإنجليزي، بشأن لاعبه سون هيونج مين بسبب كأس أسيا 2023.

وأصبح سون هو أهم لاعب في تشكيل نادي توتنهام هوتسبير في الموسم الجاري، خاصة بعد رحيل الأسطورة هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف الماضي.

وأكد مدرب منتخب كوريا الجنوبية في تصريحاته الأخيرة بخصوص سون أنه لن يكون متاحًا للمشاركة مع فريقه في الفترة من 2 يناير حتى 10 فبراير بسبب التواجد في بطولة كأس أسيا.

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وهو ما يؤكد غياب سون عن 5 مباريات لـ توتنهام وهم: بيرنلي في كأس الاتحاد – مانشستر يونايتد – برينتفورد – إيفرتون – برايتون.

بينما يظل موقف مشاركة سون في مباراة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز معلقًا، بعد تصريحات بوستيكوجلو بأن اللاعب عانى من إصابة خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.