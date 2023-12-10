حارس الزمالك على رادار الدوري السعودي

أصبح محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، على رادار أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.

ويحمي محمد عواد عرين نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بشكل أساسي، بعد تجميد محمد صبحي عقب الأزمة الأخيرة التي سبقت مباراة زد في الدوري المصري.

وارتبط اسم محمد عواد بالاحتراف في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أبدت إحدى الأندية السعودية اهتمامها باللاعب.

وقال مصدر مقرب من محمد عواد في تصريحاته الصحفية:” هناك أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الزمالك “.

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وأضاف:” الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات من جانب النادي السعودي مع نادي الزمالك، للتوصل لاتفاق لضم محمد عواد “.

واختتم عن حارس القلعة البيضاء من الرحيل:” محمد عواد سبق وعقد جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وأبدى خلال الجلسة ترحيبه بتجديد عقده مع الفريق الأبيض “.