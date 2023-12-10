إصابة تضرب ثنائي الاهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

تلقى الجهاز الفني للنادي الاهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

وتعرض ثنائي الاهلي للإصابة المحبطة قبل أيام من انطلاق كأس العالم، وذلك خلال مشاركتهما في المران الجماعي للفريق أمس السبت.

ويستعد الاهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

وسيشارك الاهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

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وتعرض أحمد عبد القادر لإصابة عضلية في مران الفريق الجماعي، قبل أن يشكو للجهاز الطبي ويغادر المران، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات والأشعة الطبية اليوم، للوقوف على مدى إصابته ومدة غيابه.

وأصيب محمد الضاوي كريستو في إحدى الكرات المشتركة في المران، ليتعرض هو الآخر لإصابة عضلية منعته من استكمال المران، على أن يخضع للفحوصات اليوم.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، احمد عبد القادر وكريستو من القائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وهو ما أثار الجدل حول عبد القادر، بعدما تم استبعاده لأسباب فنية، واحتمالية رحيله في الفترة المقبلة عن القلعة الحمراء، بسبب تهمشيه وخروجه من حسابات مدرب الفريق.