حمدلله يثير قلق جماهير الاتحاد قبل كأس العالم للأندية

آثار المغربي عبد الرازق حمدلله مهاجم فريق الاتحاد السعودي قلق جماهير العميد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الاتحاد السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية بإعتبارة بطل البلد المستضيف للبطولة.

غاب حمدلله عن مران اتحاد جدة الجماعي أمس السبت بعد تردد أنباء معاناته من إصابة.

وأوضح الإعلامي الرياضي “عبدالرحمن الحميدي” أن مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ الاتحاد رفض مشاركة حمدلله في التدريبات الجماعية وطالبه بالعودة إلى العيادة لحين استكمال علاجه.

أقرأ أيضاً- إصابة تضرب ثنائي الاهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

جاءت إصابة حمدلله قبل أيام من انطلاق مونديال الأندية والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

وكان الاتحاد قد أعلن غياب مدافعه الإيطالي فيليبي عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

ويستهل العميد مشوارة في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع الاهلي.