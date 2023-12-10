"مش مقتنع بإمام وهذه هي نهايته".. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن رحيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن هناك فارق كبير بين مستوى ونتائج الأهلي في الموسم الجاري عن الماضي.

وقال أحمد دويدار في لقاء تلفزيوني عبر عبر قناة المحور: "كان هناك نوايا صافية داخل الفريق الأحمر الموسم الماضي، وسيد عبد الحفيظ كان يتحكم في الأمور لذلك ظهر الفريق بشكل مميز".

وأكمل: "المختلف في الموسم الماضي أن الجمهور كان يضغط على اللاعبين، بعد الخروج بموسم دون بطولات، وسيد عبد الحفيظ كانت لديه دوافع يقوم بتوصيلها إلى اللاعبين، ومع عامل التوفيق، فكان النادي الأهلي يفوز بالمباريات ويتوج بالبطولات".

وأكمل: "انخفض أداء الفريق، هذا الموسم وانخفضت النتائج أيضًا، مع غياب التوفيق وفي نفس التوقيت وكولر غير جيد من الناحية التكتيكية".

وأردف: "هناك حالة من عدم الاقتناع داخل مارسيل كولر بإمام عاشور، بدليل أنه قام بتبديله بين شوطي إحدى المباريات".

وأتم تصريحاته: "أرى أن كولر سيغادر الأهلي بعد مباراة بيراميدز في كأس سوبر الأبطال المصري حال الهزيمة بها".