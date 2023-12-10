موعد مباراة الزمالك والمصري المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي،يوم الخميس المقبل، 14 ديسمبر الحالي، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتم تأجيل مباراة الزمالك الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، مع نظيره الاتحاد السكندري، بسبب تقديم موعد مباراة ساجرادا بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وكان فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.