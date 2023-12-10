انضم لعظماء ليفربول ومجد جديد ينتظره.. إنجاز صلاح في عيون صحف العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

تصدر النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي عناوين الصحف العالمية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بوصوله إلى 200 هدفا بقميص الريدز.

وسجل صلاح هدفًا في شباك كريستال بالاس خلال فوز ليفربول بنتيجة 2-1، ليقتحم التاريخ من أوسع الأبواب.

وأصبح محمد صلاح (200 هدفا) خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الإنجاز، بعد إيان راش، روجر هانت، جوردون هودسون، وبيلي ليدل.

ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها 148 هدفًا بقميص ليفربول، وهدفين فقط مع نادي تشيلسي، ليدخل إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة بمسماها الحديث، بالتساوي مع مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق.

واستحوذ صلاح على اهتمام الصحف العالمية بعد وصوله إلى 200 هدفا مع ليفربول، وهو ما سنستعرضه في التقرير التالي:

ديلي ميل

صلاح ينضم لأساطير ليفربول

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 200 مع ليفربول بعد تسديدته من مسافة قريبة أمام كريستال بالاس، حيث انضم المهاجم المصري إلى أساطير النادي.

ويأتي إنجاز صلاح بعد ما يزيد قليلاً عن ست سنوات من انتقاله إلى آنفيلد من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني بعد أن لعب سابقًا مع أندية مثل فيورنتينا وتشيلسي وبازل.

لقد عانى "مو" من أجل الاستقرار في أي من أنديته السابقة لكنه وجد أخيرًا موطنًا له في آنفيلد بعد التوقيع للريدز، ليكتب التاريخ خلال السنوات الماضية.

آس

فرصة عظيمة أمام صلاح إذا استمر في ليفربول

نجح محمد صلاح في تحقيق إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح خامس لاعب بنادي ليفربول يسجل 200 هدفا.

صلاح استطاع بهدفه في شباك كريستال بالاس من تحقيق إنجازات عدة في مسيرته المهنية، حيث يعد هذا الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز - مما جعله أول لاعب أفريقي يصل إلى هذا الإنجاز.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، تفوق صلاح على ستيفن جيرارد ليصبح خامس هدافي ليفربول في تاريخه.

ويفصل صلاح 28 هدفا حتى يرتقي للمركز الرابع بقائمة هدافي الريدز والذي يحتله بيلي ليدل صاحب الـ228 هدفا.

"مو" يمكنه مطاردة هذا الرقم ولكن سيعتمد على المدة التي سيبقى فيها داخل آنفيلد، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، وإذا استمر وظل بعيدًا عن الإصابات، فستكون لديه فرصة جيدة في تحطيم رقم بيلي ليدل.

talkSPORT

عظماء ليفربول

أصبح (السبت 9 ديسمبر) يومًا تاريخيًا لصلاح بعدما نجح في تحقيق إنجازًا كبيرًا بوصوله إلى 200 هدفا مع الريدز.

صلاح وصل أيضًا إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي فقط، مما يعني أنه ينضم لقائمة أفضل 10 هدافين على الإطلاق في بريميرليج متساويًا مع مايكل أوين.

صلاح بات من عظماء ليفربول، فهو الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بخلاف أرقامه القياسية الرائعة.

ليكيب

إنجاز استثنائي لصلاح

كتب محمد صلاح إنجازًا جديدًا مع ليفربول بعد الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

صلاح سجل في فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، ليعتلي الريدز صدارة بريميرليج.

ووصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 200 مع ليفربول بجميع المسابقات (الـ 150 في بريميرليج)، ليكون خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الإنجاز الاستثنائي.

تليجراف

ونشرت صحيفة "تليجراف" تصريحًا لهارفي إليوت لاعب ليفربول والذي وصف محمد صلاح بالأسطورة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري.

وقال إليوت: "هدفي الذي سجلته أمام كريستال بالاس لخص ما تعلمته منه (صلاح)، منذ أن دخلت ليفربول كان يعتني بي، هو أسطورة".

وأضاف: "سعيد أنني ألعب مع أسطورة مثل صلاح، سعيد أيضًا بتحقيقه ذلك الرقم القياسي وعلي العمل بجد لأكون مثله".