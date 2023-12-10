"سجلوا في باريس والبايرن".. كيف تألق المحترفون المصريين في الدوريات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة الحالية من الدوريات الخمس الكبرى تألق المحترفين المصريين، وتسجيلهم وصناعتهم للأهداف أمام كبار القارة الأوروبية أمثال، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وسجل الجناح المصري عمر مرموش، هدف وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز آينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بنتيجة 5-1، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

وعلى الجانب الآخر، سجل مصطفى محمد مهاجم نانت هدفا في خسارة فريقه بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وسجل التاريخي محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية، حيث وصل للهدف رقم 200 مع الريدز بجميع المسابقات، وسجل الهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي.

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