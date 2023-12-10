"اللي يزعل يزعل".. تعليق ناري من شوبير على مصير موديست مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير الفرنسي، أنتوني موديست لاعب فريق الأهلي، في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه المهاجم مع الأحمر في الفترة الأخيرة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي بوضوح شديد لم يكن موقفا في قرارين، الأول هو خروج محمد شريف للاحتراف في الدوري السعودي، وأنت في أشد الاحتياج لمهاجم في الوقت الحالي".

أضاف: "السبب الثاني، هو المهاجم اللي جماهير الأهلي فضلت مستنياه، وفرحت كتير بصفقة موديست والسجل الكبير الذي يمتلكه ولكن لما جه الجميع تفاجئ بمستواه وعدم تأقلمه".

أكمل: "الهدف الرئيسي للأهلي حين تعاقد مع موديست، كان من أجل الفوز بدوري السوبر الأفريقي، والاستفادة بخبرته في بطولة كأس العالم للأندية".

أوضح: "هقولها بالفم المليان، واللي عاوز يزعل يزعل، بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، هي الفرصة الأخيرة لموديست، عشان يكمل، وفي حال عدم ظهوره بشكل جيد، على الأهلي أن يتحمل خطأ من تعاقد معه".

أتم تصريحاته: "على الأهلي البحث سريعا عن مهاجم آخر، وخسارة قريبة أحسن من بعيدة، بدل ما يظل موديست على دكة البدلاء، والحقيقة موديست ما عندهوش عروض، وكانت غريبة جدا أن لاعب يترك فريق بحجم بروسيا دورتموند ولم تأتي له عروض كبيرة في أوروبا، وفي الأخير يتعاقد مع الأهلي بهذه الشروط الصعبة".