"معظم الأهداف بالقدم اليسرى".. كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تحقيق الأرقام القياسية، بتسجيله هدفا في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى تشيلسي في موسم 2013/14 والرحيل بعد موسم واحد، والعودة مرة أخرى في موسم 2017/18 لكن هذه المرة من بوابة ليفربول.

كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي؟

120 هدف بالقدم اليسرى

22 هدفا بالقدم اليمنى

8 أهداف بالرأس

أماكن تسجيل الأهداف

141 هدف من داخل منطقة الجزاء (23 من ركلة جزاء)

9 أهداف من خارج منطقة الجزاء

عدد الأهداف خارج أرضه وداخلها

61 هدفا خارج أرضه

89 هدفا على أرضه

4 هاتريك

23 ثنائية

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