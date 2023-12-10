"معظم الأهداف بالقدم اليسرى".. كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
واصل الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تحقيق الأرقام القياسية، بتسجيله هدفا في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى تشيلسي في موسم 2013/14 والرحيل بعد موسم واحد، والعودة مرة أخرى في موسم 2017/18 لكن هذه المرة من بوابة ليفربول.
كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي؟
120 هدف بالقدم اليسرى
22 هدفا بالقدم اليمنى
8 أهداف بالرأس
أماكن تسجيل الأهداف
141 هدف من داخل منطقة الجزاء (23 من ركلة جزاء)
9 أهداف من خارج منطقة الجزاء
عدد الأهداف خارج أرضه وداخلها
61 هدفا خارج أرضه
89 هدفا على أرضه
4 هاتريك
23 ثنائية
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