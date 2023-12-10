اخبار الرياضه

"معظم الأهداف بالقدم اليسرى".. كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري محمد صلاح لاعب تحقيق الأرقام القياسية، بتسجيله هدفا في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة عشر من الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى في موسم 2013/14 والرحيل بعد موسم واحد، والعودة مرة أخرى في موسم 2017/18 لكن هذه المرة من بوابة ليفربول.

كيف سجل صلاح 150 هدف في الدوري الإنجليزي؟

120 هدف بالقدم اليسرى

22 هدفا بالقدم اليمنى

8 أهداف بالرأس

أماكن تسجيل الأهداف

141 هدف من داخل منطقة الجزاء (23 من ركلة جزاء)

9 أهداف من خارج منطقة الجزاء

عدد الأهداف خارج أرضه وداخلها

61 هدفا خارج أرضه

89 هدفا على أرضه

4 هاتريك

23 ثنائية

إقرأ أيضًا..

"سجلوا في باريس والبايرن".. كيف تألق المحترفون المصريين في الدوريات الأوروبية

انضم لعظماء ليفربول ومجد جديد ينتظره.. إنجاز صلاح في عيون صحف العالم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا