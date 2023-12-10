اخبار الرياضه

وزير الرياضة وغالي وأبو زيد يصوتون في الانتخابات الرئاسية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما قام أيضا حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطاهر أبو زيد وزير السابق، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، فتح اللجان الانتخابية بالمحافظات، لاستقبال الناخبين، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتشهد الانتخابات الرئاسية، منافسة بين أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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