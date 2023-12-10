أول تعليق من دروجبا على وصول صلاح للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعاد الإيفواري ديدييه دروجبا نشر تغريدة قديمة له عبر حسابه الرسمي، حيث كانت تخص المصري محمد صلاح، والتي كان يهني فيها لاعب ليفربول على تحقيقه جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.

وبعد إعادة نشر التغريدة، علق دروجبا عليها: "لقد غرّدت بذلك منذ ست سنوات، والباقي أصبح تاريخًا، ألف مبروك أخي على إنجاز آخر، 150 هدف في الدوري الإنجليزي".

جدير بالذكر، لعب دروجبا في الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل، تشيلسي ومارسيليا وجالاتا سراي، واعتزل في موسم 2018/19 وهو لاعبا في نادي فينيكس رايزينج الأمريكي.

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