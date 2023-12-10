بيراميدز يصل ستاد لوفتس استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصل فريق نادي بيراميدز إلى ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط المهمة.

وحرص المهندس ممدوح عيد، رئيس بيراميدز، على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب، مؤكدًا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

وحرص لاعبو الفريق على النزول لأرض الملعب لبعض الوقت، قبل الدخول لغرفة الملابس استعدادًا لبدء عمليات الإحماء قبل المواجهة المهمة.