5 أهداف وأرقام تاريخية.. المحترفين المصريين نجوم ساطعة بالدوريات الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - المحترفين المصريين نجوم ساطعة بالدوريات الأوروبية، هكذا تصدر مشهد محترفينا في الملاعب الأوروبية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد التوهج الذي أحدثوه في الملاعب الأوروبية من تألق جماعي وظهور ملفت خطف الأنظار بعد تسجيل 5 لاعبين في دوريات مختلفة.

حيث شهدت أخر مباريات الاعبين المصريين تألق واضح لكل من مصطفي محمد المتواجد في صفوف نانت الفرنسي، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد شريف المتواجد في صفوف الخليج السعودي، وأخيرًا طارق حامد حامد لاعب ضمك السعودي.

ونعرض في السطور التالية ما قدمه الاعبين المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية خلال الجولة الأخيرة لهم.

مصطفي محمد يهز شباك باريس سان جيرمان

مصطفي محمد "الأناكوندا".. كما يلقب في أوروبا، والذي بات حديث الوسط الرياضي في الدوري الفرنسي لما يشهده من فترة توهج خلال هذا الموسم ودخوله في صراع مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي علي هدافي الدوري.

وألتقي فريق نانت أمس السبت، مع فريق باريس سان جيرمان بالجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي إنتهت بفوز الي إس جي بهدفين لهدف.

ونجح مصطفي محمد في تسجيل هدف نانت الوحيد، والذي تعادل به لفريقه بعد تأخر نانت في الشوط الأول، ليصل مصطفي للهدف رقم 6 له بالدوري الفرنسي ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

عمر مرموش يصعق بايرن ميونخ ويحطم رقم قياسي

شارك عمر مرموش المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت في الفوز التاريخي لفريقه علي العملاق الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت بالدوري الألماني.

وكان عمر مرموش هو صاحب الضربة الأرضية الأولي لفريقه بعدما سجل الهدف الأول لـ آينتراخت في شباك بايرن ميونخ بالدقيقة 12 من الشوط الأول، ليواصل تألقه اللامع هذا الموسم.

وحقق عمر مرموش، رقمًا قياسيًا، بتسجيل 5 أهداف في أول 15 دقيقة، خلال منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، وهو أول لاعب من فريق فرانكفورت يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 15 دقيقة في موسم في الدوري الألماني منذ هولزنباين في موسم 1976-1977، سجل 5 أهداف أيضًا.

محمد صلاح يحقق رقم قياسي أمام كريستال بالاس

نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز علي كريستال بالاس، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني، وأضاف هارفي ايليوت الهدف الثاني في الدقيقة 91.

هدف صلاح جعله يصل لـ200 هدف مع ليفربول في 327 مباراة مع الريدز منذ 2017، كما وصل للمركز العاشر بـ150 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين.

محمد شريف يسجل مع الخليج السعودي

تمكن المهاجم المصري محمد شريف، المحترف في صفوف الخليج السعودي، من تحقيق فوزا ثمينا، على ضيفه فريق أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد "محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدورى السعودى للمحترفين للموسم الحالى 2023-24.

وشارك محمد شريف مع الخليج، بشكل أساسي فى المباراة، ونجح فى تسجيل هدف فريقه الثاني، واستبدل فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليرفع سجله التهديفي لـ 3 أهداف مع الخليج خلال الموسم الحالي فى الدوري السعودي.

طارق حامد يتألق مع ضمك ويسجل في فريقه القديم

لم يخلي سجل المحترفين المصرين من التسجيل، وبالتالي نجح طارق حامد في مواصلة سلسلة التألق للفراعنة بعدما سجل في فوز فريقه ضمك السعودي علي نظيره اتحاد جدة في المباراة التي أقميت بينهما الجمعة الماضية.

وسجل طارق هدف رائع من صاروخية سكنت شباك فريقه السابق اتحاد جدة، ليكون الهدف الأول له بالدوري السعودي، ويضيف نفسه في قائمة التألق للمحترفين المصرين بالخارج.