تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا الليلة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، نظيره جيرونا في ديربي كتالونيا، مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ستكون مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، في حين أن برشلونة لديه 34 نقطة في المركز الثالث، ما يجعل المواجهة مثيرة وستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في إطار المنافسة على صدارة البطولة مع ريال مدريد، المتصدر حاليًا بـ39 نقطة.

قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا