شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب لوفتس فيرسفيلد استعدادًا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى طريقها إلى استاد لوفتس فيرسفيلد، لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال أفريقيا. ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال. وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط المهمة. وحرص ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

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