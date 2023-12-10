شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ، تحت القيادة الفنية للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر ومن المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش دفاع: طارق طه، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

وتقام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد ستة نقاط من أول جولتين، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.

يغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الثنائي، ناصر ماهر وأحمد رفعت.

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.