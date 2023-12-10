شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بيراميدز استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط الهامة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

وحرص لاعبو الفريق على النزول لأرض الملعب لبعض الوقت، قبل الدخول لغرفة الملابس استعدادا لبدء عمليات الإحماء قبل المواجهة الهامة.