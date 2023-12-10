فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة صن داونز بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز فى إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.